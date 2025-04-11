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11 апреля, 05:35

Собчак прилетел новый штраф вслед за миллионным

Суд Москвы оштрафовал Ксению Собчак за неоплату другого административного штрафа

Ксения Собчак. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / xenia_sbchak

Ксения Собчак. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / xenia_sbchak

Суд в Москве оштрафовал российскую журналистку, телеведущую и блогершу Ксению Собчак за неоплату ранее наложенного административного штрафа в установленный срок. Об этом сообщили в судебной инстанции.

«Вынесено постановление о назначении административного наказания», — сказали РИА «‎Новости» в суде без уточнения причин штрафа и суммы.

В марте компанию «Манила», принадлежащую ресторатору Антону Пинскому и журналистке Ксении Собчак, обязали выплатить 1 миллион рублей за использование чужого товарного знака. Речь идёт об использовании названия VETER в ресторане. С компании теледивы также взыскали госпошлину, а также штраф за каждый день просрочки исполнения решения. При этом изначально владелица товарного знака требовала 5 миллионов рублей.

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Андрей Бражников
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