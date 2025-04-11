Собчак прилетел новый штраф вслед за миллионным

Суд в Москве оштрафовал российскую журналистку, телеведущую и блогершу Ксению Собчак за неоплату ранее наложенного административного штрафа в установленный срок. Об этом сообщили в судебной инстанции.

В марте компанию «Манила», принадлежащую ресторатору Антону Пинскому и журналистке Ксении Собчак, обязали выплатить 1 миллион рублей за использование чужого товарного знака. Речь идёт об использовании названия VETER в ресторане. С компании теледивы также взыскали госпошлину, а также штраф за каждый день просрочки исполнения решения. При этом изначально владелица товарного знака требовала 5 миллионов рублей.