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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
11 апреля, 05:49

Армия военкомов переброшена из-под Киева в Одессу для «‎охоты за головами»

В Одессу переброшены дополнительные силы ТЦК из Киевской области для мобилизации

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kosmogenez

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kosmogenez

В Одессе направлена дополнительная армия военкомов из числа сотрудников территориальных центров комплектации (ТЦК) Киевской области Украины. Они должны исправить неудовлетворительные показатели мобилизации за первый квартал 2025 года, рассказали в российских силовых структурах.

«Так, в связи с неудовлетворительными показателями проводимой в 1 квартале текущего года мобилизации в Одесской области, на территорию региона в начале апреля прибыли дополнительные силы из числа сотрудников ТЦК, 60 человек из Киевской области», — уточнил инсайдер в беседе с РИА «Новости».

По его словам, киевский режим продолжает ужесточать мобилизацию в ряды ВСУ в тех регионах Украины, которые рассматриваются им как условно пророссийские, а Одесса считается именно таким городом.

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Ранее депутат Верховной рады Украины Артём Дмитрук призвал граждан противостоять работникам ТЦК, в том числе с применением огнестрельного оружия. Его заявление последовало после появления видео, на котором женщина отбирает своего мужа у военкомов, используя ружьё. Она стреляет в воздух, что заставляет сотрудников ТЦК «тикать».

Андрей Бражников
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