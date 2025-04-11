Армия военкомов переброшена из-под Киева в Одессу для «охоты за головами»
В Одессу переброшены дополнительные силы ТЦК из Киевской области для мобилизации
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В Одессе направлена дополнительная армия военкомов из числа сотрудников территориальных центров комплектации (ТЦК) Киевской области Украины. Они должны исправить неудовлетворительные показатели мобилизации за первый квартал 2025 года, рассказали в российских силовых структурах.
«Так, в связи с неудовлетворительными показателями проводимой в 1 квартале текущего года мобилизации в Одесской области, на территорию региона в начале апреля прибыли дополнительные силы из числа сотрудников ТЦК, 60 человек — из Киевской области», — уточнил инсайдер в беседе с РИА «Новости».
По его словам, киевский режим продолжает ужесточать мобилизацию в ряды ВСУ в тех регионах Украины, которые рассматриваются им как условно пророссийские, а Одесса считается именно таким городом.
Ранее депутат Верховной рады Украины Артём Дмитрук призвал граждан противостоять работникам ТЦК, в том числе с применением огнестрельного оружия. Его заявление последовало после появления видео, на котором женщина отбирает своего мужа у военкомов, используя ружьё. Она стреляет в воздух, что заставляет сотрудников ТЦК «тикать».