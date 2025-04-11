Россия и Украина наладили нотную переписку через общего соседа

Между Россией и Украиной установлен канал нотной переписки по консульским и правовым вопросам. Они проходят через посольства двух стран в Белоруссии, сообщил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

Дипломат при этом отметил, что Россия готова общаться с украинской стороной, но переговоры должны учитывать современные реалии. При этом Незалежная на данный момент всё-таки не готова к такому предложению. Ещё в 2022 году Киев установил запрет на ведение переговоров, который продолжает действовать и по сей день.