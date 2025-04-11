Россия и Украина наладили нотную переписку через общего соседа
Полищук: РФ и Украина ведут нотную переписку через посольства стран в Белоруссии
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Между Россией и Украиной установлен канал нотной переписки по консульским и правовым вопросам. Они проходят через посольства двух стран в Белоруссии, сообщил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.
«Мы признательны Минску за поддержание этого канала связи», — заявил Полищук в беседе с РИА «Новости».
Дипломат при этом отметил, что Россия готова общаться с украинской стороной, но переговоры должны учитывать современные реалии. При этом Незалежная на данный момент всё-таки не готова к такому предложению. Ещё в 2022 году Киев установил запрет на ведение переговоров, который продолжает действовать и по сей день.