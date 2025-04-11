МИД России объявил Киеву условия для прямых переговоров о мире
МИД: РФ готова к серьёзным переговорам с Киевом, учитывающим современные реалии
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Россия готова разговаривать с Украиной и обсуждать серьёзные предложение, которые будут учитывать современные реалии. Об этом РИА «Новости» заявил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук, говоря об условиях прямых обсуждений с Незалежной.
«Российская сторона открыта к обсуждению серьёзных и реалистичных предложений, учитывающих современные реалии и ведущих к устранению первопричин украинского кризиса и достижению действительно всеобъемлющего, справедливого и прочного », — сказал он.
При этом дипломат подчеркнул, что Киев в настоящее время не готов рассматривать такие предложения. Полищук напомнил, что Украина приостановила прямые переговоры с Россией, а также в сентябре 2022 года ввела запрет на ведение переговоров, который продолжает действовать.
Ранее Life.ru рассказал, что Россия и США провели ещё одни переговоры в Стамбуле. При этом заранее сообщалось, что делегации не будут обсуждать украинский конфликт в Турции. Встреча Москвы и Вашингтона продлилась почти шесть часов. Делегацию со стороны России возглавил посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев, а от США участвовал заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер.