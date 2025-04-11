МИД России объявил Киеву условия для прямых переговоров о мире

Россия готова разговаривать с Украиной и обсуждать серьёзные предложение, которые будут учитывать современные реалии. Об этом РИА «Новости» заявил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук, говоря об условиях прямых обсуждений с Незалежной.

«Российская сторона открыта к обсуждению серьёзных и реалистичных предложений, учитывающих современные реалии и ведущих к устранению первопричин украинского кризиса и достижению действительно всеобъемлющего, справедливого и прочного », — сказал он.