На складах лизинговых компаний в России скопилось уже около 30 тысяч авто

На складах лизинговых компаний в России накопилось уже около 30 тысяч авто, поскольку у бизнеса не хватает денег, чтобы приобретать их. Половина таких машин грузовые, сообщает «Коммерсантъ».

За 2024 количество автомобилей изъятых на баланс лизингодателей выросло в три раза. Тем временем компании, чтобы уменьшить расходы, хотят учредить собственные точки продаж подержанных авто. Но конкурировать с дилерами это им не позволит, поскольку автомобилей для этого не хватит. К примеру, в 2024 году на рынке было 6 млн легковушек и 218 тысяч грузовиков с пробегом.

Аналитики считают, что в ближайшее время новые грузовики могут никому не понадобиться, ведь клиенты просто будут делать выбор в пользу техники из стоков. Особенно быстро дешевеют китайские авто, купленные в 2022–2023 годах.