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11 апреля, 07:14

Два ученика школы в Тюмени погибли при странных обстоятельствах, идёт масштабная проверка

В тюменской школе №15, где за месяц погибли сразу два ученика, началась проверка

Школа №15 в Тюменской области. Обложка © Департамента образования Тюмени

Школа №15 в Тюменской области. Обложка © Департамента образования Тюмени

В тюменской школе № 15 с интервалом в несколько недель скончались два девятиклассника, в учебном заведении началась служебная проверка. На сайте городского департамента образования сообщили, что в настоящее время ведомством организованы контрольные мероприятия.

Также в школе разработан ряд дополнительных профилактических занятий для учащихся, их родителей и педагогов. В этот комплекс входят индивидуальные консультации, тренинги, родительские собрания и другие мероприятия с привлечением специалистов из органов системы профилактики.

«Все обстоятельства произошедшего будут установлены компетентными органами», — говорится в сообщении.

Ученики скончались с разницей в несколько недель ещё в марте, оба подростка учились в 9-м классе. По словам уполномоченного по правам ребёнка в регионе Андрея Степанова, школьники погибли не одновременно. Сейчас с этим делом работают сотрудники правоохранительных органов.

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Ранее Life.ru рассказал, что в Тюмени по непонятным причинам погибла 10-летняя девочка. Школьница начала задыхаться, синеть и умерла на руках у врачей скорой помощи. За месяц до гибели девочка заболела обычной простудой, но наблюдалась в медицинском учреждении и сдавала все необходимые анализы. Вечером 12 марта ребёнок пожаловался на спазмы в горле, а ночью начал задыхаться.

Наталья Афонина
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