Два ученика школы в Тюмени погибли при странных обстоятельствах, идёт масштабная проверка

В тюменской школе № 15 с интервалом в несколько недель скончались два девятиклассника, в учебном заведении началась служебная проверка. На сайте городского департамента образования сообщили, что в настоящее время ведомством организованы контрольные мероприятия.

Также в школе разработан ряд дополнительных профилактических занятий для учащихся, их родителей и педагогов. В этот комплекс входят индивидуальные консультации, тренинги, родительские собрания и другие мероприятия с привлечением специалистов из органов системы профилактики.

«Все обстоятельства произошедшего будут установлены компетентными органами», — говорится в сообщении.

Ученики скончались с разницей в несколько недель ещё в марте, оба подростка учились в 9-м классе. По словам уполномоченного по правам ребёнка в регионе Андрея Степанова, школьники погибли не одновременно. Сейчас с этим делом работают сотрудники правоохранительных органов.