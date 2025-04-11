Два ученика школы в Тюмени погибли при странных обстоятельствах, идёт масштабная проверка
В тюменской школе №15, где за месяц погибли сразу два ученика, началась проверка
Школа №15 в Тюменской области. Обложка © Департамента образования Тюмени
В тюменской школе № 15 с интервалом в несколько недель скончались два девятиклассника, в учебном заведении началась служебная проверка. На сайте городского департамента образования сообщили, что в настоящее время ведомством организованы контрольные мероприятия.
Также в школе разработан ряд дополнительных профилактических занятий для учащихся, их родителей и педагогов. В этот комплекс входят индивидуальные консультации, тренинги, родительские собрания и другие мероприятия с привлечением специалистов из органов системы профилактики.
«Все обстоятельства произошедшего будут установлены компетентными органами», — говорится в сообщении.
Ученики скончались с разницей в несколько недель ещё в марте, оба подростка учились в 9-м классе. По словам уполномоченного по правам ребёнка в регионе Андрея Степанова, школьники погибли не одновременно. Сейчас с этим делом работают сотрудники правоохранительных органов.
Ранее Life.ru рассказал, что в Тюмени по непонятным причинам погибла 10-летняя девочка. Школьница начала задыхаться, синеть и умерла на руках у врачей скорой помощи. За месяц до гибели девочка заболела обычной простудой, но наблюдалась в медицинском учреждении и сдавала все необходимые анализы. Вечером 12 марта ребёнок пожаловался на спазмы в горле, а ночью начал задыхаться.