Генерал Попов похвалил разыскиваемого Киевом Зубрицкого за переход из лётчиков ВСУ в космонавты

Российский космонавт Алексей Зубрицкий, ранее служивший в Военно-воздушных силах Украины, сделал свой выбор в 2014 году, решив остаться в РФ и служить на её благо. Похвалил уже не украинского коллегу заслуженный военный лётчик генерал-майор Владимир Попов.

«Личный состав индивидуально принимал решение, где продолжить службу <...> Те, кто остался на территории России, оформляли соответствующие документы» , — высказался лётчик о Зубрицком в беседе с Aif.ru.

В марте этого года на Украине Зубрицкого обвинили в государственной измене и дезертирстве и заочно приговорили к 15 годам заключения с конфискацией всего принадлежащего ему имущества. Формальным поводом для преследования космонавта стали получение военным лётчиком российского паспорта и переход на службу РФ. Тем временем украинский военкомат безуспешно пытается вручить повестку Зубрицкому, который на данный момент находится в космосе.