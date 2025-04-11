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Регион
11 апреля, 07:04

Генерал Попов похвалил разыскиваемого Киевом Зубрицкого за переход из лётчиков ВСУ в космонавты

Генерал Попов: Лётчик ВСУ Зубрицкий сделал свой выбор, став космонавтом РФ

Российский космонавт Алексей Зубрицкий. Фото © ЦПК

Российский космонавт Алексей Зубрицкий. Фото © ЦПК

Российский космонавт Алексей Зубрицкий, ранее служивший в Военно-воздушных силах Украины, сделал свой выбор в 2014 году, решив остаться в РФ и служить на её благо. Похвалил уже не украинского коллегу заслуженный военный лётчик генерал-майор Владимир Попов.

«Личный состав индивидуально принимал решение, где продолжить службу <...> Те, кто остался на территории России, оформляли соответствующие документы», — высказался лётчик о Зубрицком в беседе с Aif.ru.

В марте этого года на Украине Зубрицкого обвинили в государственной измене и дезертирстве и заочно приговорили к 15 годам заключения с конфискацией всего принадлежащего ему имущества. Формальным поводом для преследования космонавта стали получение военным лётчиком российского паспорта и переход на службу РФ. Тем временем украинский военкомат безуспешно пытается вручить повестку Зубрицкому, который на данный момент находится в космосе.

Как украинский военный лётчик Алексей Зубрицкий стал российским космонавтом и за что он получил на родине 15 лет
Как украинский военный лётчик Алексей Зубрицкий стал российским космонавтом и за что он получил на родине 15 лет
Андрей Бражников
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