Военный пенсионер из Череповца выиграл суперприз в 20 млн по подарочному билету

Военный пенсионер из Череповца Вологодской области сорвал джекпот в лотерею — Юрий выиграл больше 20 миллионов рублей. Он купил всего десять лотерейных билетов в местном торговом центре, а в подарок мужчине дали дополнительный билет, который и оказалась выигрышным.

Как сообщает РИА «Новости», размер суперприза составил 20 331 978 рублей. Сам Юрий говорит, что до сих пор не может поверить в свою удачу. Он узнал, что фортуна улыбнулась ему, когда получил уведомление на мобильном устройстве, и не сразу поверил в правдивость случившегося. Как военный пенсионер и новоиспечённый миллионер будет распоряжаться своим выигрышем, он ещё не решил.