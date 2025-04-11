Европа продолжает пытаться противостоять России в конфликте, который уже давно проигран. Такое мнение высказал норвежский политолог, профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен на YouTube-канале Judging Freedom.

«Мы побеждаем в конфликте с ядерной сверхдержавой, которая считает его экзистенциальным? Это как? Мы тратим деньги, которых у нас нет на производство оружия, которое займёт десятки лет, мы выступаем против переговоров в уже проигранной войне», — возмущается Дизен.

Профессор негодует из-за отказа ЕС отменить бестолковые антироссийские санкции, хотя это пошло бы ему на пользу. Вместо этого Европа пытается отобрать у России её замороженные активы. За этим наблюдает весь мир, понимая, что такое может произойти в любой момент и с их деньгами тоже.

Эксперт подчеркнул, что Европа не смогла победить РФ даже тогда, когда США каждый месяц отстёгивали Киеву миллиарды долларов. Сейчас американской поддержки нет, а значит, шансов ещё меньше.