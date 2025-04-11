«Мы побеждаем сверхдержаву?» Европу подняли на смех за враньё о России
Политолог Дизен: Европа не хочет признавать, что РФ победила в конфликте с ней
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Европа продолжает пытаться противостоять России в конфликте, который уже давно проигран. Такое мнение высказал норвежский политолог, профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен на YouTube-канале Judging Freedom.
«Мы побеждаем в конфликте с ядерной сверхдержавой, которая считает его экзистенциальным? Это как? Мы тратим деньги, которых у нас нет на производство оружия, которое займёт десятки лет, мы выступаем против переговоров в уже проигранной войне», — возмущается Дизен.
Профессор негодует из-за отказа ЕС отменить бестолковые антироссийские санкции, хотя это пошло бы ему на пользу. Вместо этого Европа пытается отобрать у России её замороженные активы. За этим наблюдает весь мир, понимая, что такое может произойти в любой момент и с их деньгами тоже.
Эксперт подчеркнул, что Европа не смогла победить РФ даже тогда, когда США каждый месяц отстёгивали Киеву миллиарды долларов. Сейчас американской поддержки нет, а значит, шансов ещё меньше.
Европейские лидеры регулярно говорят о том, что вся эта борьба необходима ради победы над Россией, но верят ли они сами в то, что могут победить? Ведь они проигрывали не единожды. Ранее на это указал глава МИД РФ Лавров заявив, что Европа вновь «окрысилась» на нашу страну.