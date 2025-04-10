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10 апреля, 06:34

«Как перерезать себе горло»: В США предостерегли Европу от сближения с Китаем

Бессент: Партнёрство с КНР для ЕС будет означать перерезать себе горло

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Союзники США должны заключить с Вашингтоном соглашения, которые лягут в основу коллективного подхода к торговым отношениям с Китаем. Это позволит решить проблему «несбалансированной структуры торговли» страны, заявил глава Минфина США Скотт Бессент, слова которого приводит Bloomberg.

Он предупредил, что если Евросоюз решит в торговом аспекте положиться на Китай, а не на Соединённые Штаты, то последствия будут непоправимы.

«Это означало бы перерезать себе горло», — предостерегает американский министр.

Такой комментарий он дал по заявлению испанского премьер-министра Педро Санчеса, который направился с визитом в Поднебесную, пожаловавшись, что из-за действий Белого дома баланс в торговых отношениях должен быть пересмотрен. В Испании считают, что ЕС должен быть более благосклонен к Китаю в этом вопросе. Кроме того, глава правительства Испании неоднократно критиковал политику Брюсселя в отношении Пекина.

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Между Китаем и США развернулась настоящая торговая война. Сперва Вашингтон повысил пошлины на китайский импорт до 104%, но Пекин с таким подходом мириться не захотел, заявив, что будет в ответ наращивать своё давление «до самого конца». В итоге страна повысила тарифы на импорт из США с 34% до 84%. Это взбесило главу Белого дома Трампа, который вскоре объявил об ещё одном повышении пошлин для китайских товаров — до 125%.

Владимир Озеров
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