«Как перерезать себе горло»: В США предостерегли Европу от сближения с Китаем

Союзники США должны заключить с Вашингтоном соглашения, которые лягут в основу коллективного подхода к торговым отношениям с Китаем. Это позволит решить проблему «несбалансированной структуры торговли» страны, заявил глава Минфина США Скотт Бессент, слова которого приводит Bloomberg.

Он предупредил, что если Евросоюз решит в торговом аспекте положиться на Китай, а не на Соединённые Штаты, то последствия будут непоправимы.

Такой комментарий он дал по заявлению испанского премьер-министра Педро Санчеса, который направился с визитом в Поднебесную, пожаловавшись, что из-за действий Белого дома баланс в торговых отношениях должен быть пересмотрен. В Испании считают, что ЕС должен быть более благосклонен к Китаю в этом вопросе. Кроме того, глава правительства Испании неоднократно критиковал политику Брюсселя в отношении Пекина.