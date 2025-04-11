Посольство России потребовало от Эквадора отменить запрет на въезд россиян
Посольство России в Эквадоре направило запрос в Министерство иностранных дел южноамериканской страны с просьбой снять ограничения на въезд для граждан РФ. Пресс-служба дипломатической миссии опубликовала соответствующее заявление 10 апреля. Согласно информации дипломатов, на сегодняшний день зафиксировано девять запретов на въезд за период с 6 по 10 апреля 2025 года.
«По двум соотечественникам в результате усилий сотрудников дипмиссии и почетного консульства России в городе Гуаякиль удалось добиться отмены решения, и они продолжили свой путь в соответствии со своими планами. Остальные семеро под различными предлогами были отправлены местными властями в страны, откуда они прибыли в Эквадор», — говорится в документе.
По информации российской дипломатической миссии, эквадорские власти указали на якобы несоответствие целей поездки россиян, а также на их определение как «угрозы для внутренней безопасности Эквадора» в качестве оснований для высылки.
В российском посольстве отметили, что продолжают взаимодействие с эквадорским правительством для выяснения реальных причин действий миграционной службы и требуют, чтобы подобные ситуации не повторялись в будущем. Существующее соглашение между Москвой и Кито позволяет гражданам безвизово находиться в стране до 90 дней. Поэтому ограничения на въезд без конкретных объяснений являются незаконными.
Ранее Life.ru сообщал, что Россия и Китай работают над отменой визового режима. В Пекине подчеркнули, что трудно предсказать точные сроки достижения результата, но процесс движется постепенно. Дипломаты уточнили, что для решения этого вопроса потребуется время, поскольку в нём участвуют различные государственные учреждения.
Life.ru / Шедеврум