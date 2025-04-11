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Регион
11 апреля, 09:56

Песков: Путин в пятницу работает в Санкт-Петербурге

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в пятницу глава государства Владимир Путин проведёт рабочие мероприятия в Санкт-Петербурге.

«Сегодня работаем в Петербурге», — сказал Песков.

В Кремле анонсировали региональную поездку Путина
В Кремле анонсировали региональную поездку Путина

Ранее пресс-секретарь президента сообщил о предстоящей поездке главы государства по регионам, однако не указал конкретный субъект Федерации. Кроме того, в разговоре с журналистами Песков отметил, что сегодня верховный главнокомандующий проведёт встречу, посвящённую развитию Военно-Морского Флота.

Александра Мышляева
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