Названы 2 условия для конфискации единственного жилья у банкрота
Юрист Ляпунова: При банкротстве должники могут лишиться даже единственного жилья
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В 2025 году российские должники, проходящие процедуру банкротства, могут лишиться даже единственного жилья. Юристы предупреждают, что законодательная защита недвижимости в таких случаях может быть ослаблена. Если суд установит, что должник фактически не проживает в своей квартире или доме, защита от взыскания с этого имущества может быть снята, объяснила глава отдела банкротств и корпоративных споров юрфирмы «Ляпунов, Терёхин и партнеры» Анастасия Ляпунова.
Кроме того, единственное жильё могут конфисковать и выставить на торги для погашения долгов, если оно признано роскошным. При определении роскоши суд учитывает ряд факторов: площадь квартиры или дома, уровень комфорта, количество проживающих, рыночную стоимость недвижимости, а также региональные нормы жилплощади.
«Один из свежих примеров: в Подмосковье кредиторы посчитали, что дом площадью 153 квадратных метра — это избыточная роскошь для должника, не попадающая под иммунитет. Бывали прецеденты, когда пятикомнатную квартиру в 147 квадратных метров меняли на однокомнатную в 32 «квадрата», — рассказала Ляпунова в беседе с РИА «Новости».
Ранее стало известно, что с 2025 года россиян, имеющих долги за коммунальные услуги, ждут новые, более строгие правила. Эксперты разъяснили, что управляющим компаниям достаточно всего одного месяца просрочки по платежам, чтобы обратиться в суд. Судебные приставы смогут применять к должникам различные меры, вплоть до изъятия единственного жилища.