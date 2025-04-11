Названы 2 условия для конфискации единственного жилья у банкрота

В 2025 году российские должники, проходящие процедуру банкротства, могут лишиться даже единственного жилья. Юристы предупреждают, что законодательная защита недвижимости в таких случаях может быть ослаблена. Если суд установит, что должник фактически не проживает в своей квартире или доме, защита от взыскания с этого имущества может быть снята, объяснила глава отдела банкротств и корпоративных споров юрфирмы «Ляпунов, Терёхин и партнеры» Анастасия Ляпунова.

Кроме того, единственное жильё могут конфисковать и выставить на торги для погашения долгов, если оно признано роскошным. При определении роскоши суд учитывает ряд факторов: площадь квартиры или дома, уровень комфорта, количество проживающих, рыночную стоимость недвижимости, а также региональные нормы жилплощади.

«Один из свежих примеров: в Подмосковье кредиторы посчитали, что дом площадью 153 квадратных метра — это избыточная роскошь для должника, не попадающая под иммунитет. Бывали прецеденты, когда пятикомнатную квартиру в 147 квадратных метров меняли на однокомнатную в 32 «квадрата», — рассказала Ляпунова в беседе с РИА «Новости».