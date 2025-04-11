На Украине нашли мёртвым главу военно-врачебной комиссии на рабочем месте в ТЦК

В офисе луцкого ТЦК было обнаружено тело главы военно-врачебной комиссии. Полиция проводит расследование для выяснения причин смерти медика. Об этом информировали в правоохранительных органах Волынской области.

«Установлено, что это медик областной больницы. На месте работала следственно-оперативная группа, криминалисты. Проведен осмотр с участием судмедэксперта, предварительно, телесных повреждений не обнаружено», — говорится в сообщении.

Информация была зарегистрирована в ЕРДР по статье 115 с пометкой «естественная смерть». Тело отправлено на судебно-медицинскую экспертизу, которая определит окончательную причину смерти. Согласно местным СМИ, речь идёт о председателе ВВК, невропатологе Волынской областной клинической больницы Олеге Лопачаке.