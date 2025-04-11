В России обнаружен сорняк, корни которого могут уничтожить фундамент здания
Агроном Воробьев: Ни один сорняк не выживет на газоне, его часто косить
В России обнаружен опасный для зданий сорняк. (Иллюстрация) Обложка © Шедеврум / Life.ru
Российские учёные обнаружили сорняк, мощные корни которого могут уничтожить фундамент даже высотного здания. Растение назвали «богемская рейнутрия». Принцип его действия раскрыл биолог и агроном Михаил Воробьёв.
«В любом справочнике по ландшафтному проектированию или фитодизайну написано, что деревья и крупные кустарники возле домов лучше не сажать. Потому что их корни проникают во все, даже самые маленькие трещинки, потом начинают утолщаться. Тем самым начинается разрушение фундамента», — отметил собеседник 360.ru.
В то же время эксперт выразил сомнения в способности сорняка уничтожить целое здание, ведь для борьбы с ним достаточно регулярно косить газон. Он подчеркнул, что двудольные растения хоть и поселяются без ведома человека, но не выдерживают постоянного скашивания.
Кстати, регулярно косить газон нужно и российским дачникам, ведь им грозит ответственность за сорняки на участке. Напомним, в марте 2025 собственникам дали три года, чтобы привести территорию в надлежащий вид, иначе можно схлопотать штраф или даже лишиться имущества.