В России обнаружен сорняк, корни которого могут уничтожить фундамент здания

Российские учёные обнаружили сорняк, мощные корни которого могут уничтожить фундамент даже высотного здания. Растение назвали «богемская рейнутрия». Принцип его действия раскрыл биолог и агроном Михаил Воробьёв.

«В любом справочнике по ландшафтному проектированию или фитодизайну написано, что деревья и крупные кустарники возле домов лучше не сажать. Потому что их корни проникают во все, даже самые маленькие трещинки, потом начинают утолщаться. Тем самым начинается разрушение фундамента», — отметил собеседник 360.ru.

В то же время эксперт выразил сомнения в способности сорняка уничтожить целое здание, ведь для борьбы с ним достаточно регулярно косить газон. Он подчеркнул, что двудольные растения хоть и поселяются без ведома человека, но не выдерживают постоянного скашивания.