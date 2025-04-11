В Британии посмеялись над попытками четы Обама «раздуть» угасшее пламя популярности

Барак Обама и его супруга Мишель всеми силами пытаются создавать инфоповоды для появления в СМИ, подогревая слухи о своём разводе, однако никто их судьбами больше не интересуется. Об этом сообщает Daily Mail, отмечая, что под супружеством, политической и культурной значимостью четы Обама пора подвести черту.

Авторы пишут, что с кланом Обама покончено, несмотря на все их попытки вернуть свои лица на обложки. Для общества эта фамилия более не значит ничего, а идеологическим лидером Демократической партии Барака Обаму считают жалкие 4% граждан, поддерживающих её.

В Вашингтоне ходят слухи о «раздельных спальнях» в семействе Обамы. Тем временем Мишель у себя на подкасте IMO продолжает жаловаться на мужа и на то, как тяжела её жизнь в богатстве и роскоши. В материале сказано, что она всячески пытается в выпусках выставить мужа в дурном свете.

В свою очередь, Барак Обама ведёт себя весьма сентиментально. Авторы полагают, что оба они хотят сделать супружеские проблемы достоянием общественности, чтобы хоть как-то держаться на плаву в медийном плане. Это их последний шанс оставаться известными.