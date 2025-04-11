В РПЦ показали шеврон с принявшим смерть в Чечне непризнанным святым Родионовым
Шеврон с Евгением Родионовым. Обложка © Telegram / Военный отдел Московского Патриархата
Российские военные используют на своих шевронах изображение непризнанного святого Евгения Воина (Родионова), который принял мученическую смерть за православную веру во время Чеченской войны. Шеврон показал Военный отдел Московского Патриархата в своём телеграм-канале.
Солдаты ВС РФ часто используют нашивки с ликами Николая II, Сергия Радонежского, пророка Ильи, апостола Павла и других святых. Шеврон с изображением Евгения Родионова содержит не только изображение военного в камуфляжной форме старого образца с автоматом, крестом и с нимбом над головой, но и название подразделения, которое использует образ непризнанного святого — сбТрО (стрелковый батальон территориальной обороны) воинской части 41680 (1-я отдельная гвардейская мотострелковая Славянская ордена Республики бригада, Первый Славянский корпус).
Евгений Родионов известен как участник Первой чеченской кампании, взятый в плен ичкерийскими сепаратистами в 1996 году. Утверждалось, что военнослужащий принял мученический венец за отказ снять крестик и перейти в ислам, однако единственный источник этой информации — мать военнослужащего Любовь Родионова. В официальной православной энциклопедии содержится упоминание Родионова как не прошедшего официальную процедуру канонизации.
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