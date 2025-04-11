«Собирают данные»: Франция планирует операции против РФ на границе с Украиной и Молдавией
Le Figaro: ВС Франции составляют карты и планируют операции против России
Французские военные занимаются созданием карт местности на границе Румынии с Украиной и Молдавией в связи с возможным конфликтом между НАТО и Россией, сообщает газета Le Figaro.
По информации издания, в прошлом году в Румынию прибыли солдаты 28-й отдельной воинской части Сухопутных войск Франции, которая является единственным подразделением военных топографов в стране. Их задача заключается в проведении разведки для обновления карт.
Особое внимание военные уделяют картографированию Фокшанских ворот — коридора между предгорьями Карпат и рекой Дунай. Как сообщают в НАТО, это место может быть использовано российскими войсками для возможного наступления. Командир подразделения полковник Гийом Шмидт отметил, что в условиях боевых действий армия должна быть готова к выполнению операций даже в случае подавления спутниковых сигналов.
«Союзникам были необходимы обновленные данные о предполагаемом поле боя», — пояснил французский полковник.
По информации Le Figaro, совместные усилия французских военных картографов и Национального агентства картографии Румынии привели к созданию трехмерной карты местности, обладающей более высокой точностью, чем те, которые предлагают коммерческие сервисы.
Ранее бывший президентский кандидат Румынии Кэлин Джорджеску заявил, что его страна может стать начальной точкой для масштабного военного конфликта. В беседе с Такером Карлсоном он подчеркнул, что НАТО рассматривает Румынию как стратегическую базу для возможной эскалации, которая может затянуть в конфликт всю Европу и Соединённые Штаты.
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