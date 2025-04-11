«Собирают данные»: Франция планирует операции против РФ на границе с Украиной и Молдавией

Французские военные занимаются созданием карт местности на границе Румынии с Украиной и Молдавией в связи с возможным конфликтом между НАТО и Россией, сообщает газета Le Figaro.

По информации издания, в прошлом году в Румынию прибыли солдаты 28-й отдельной воинской части Сухопутных войск Франции, которая является единственным подразделением военных топографов в стране. Их задача заключается в проведении разведки для обновления карт.

Особое внимание военные уделяют картографированию Фокшанских ворот — коридора между предгорьями Карпат и рекой Дунай. Как сообщают в НАТО, это место может быть использовано российскими войсками для возможного наступления. Командир подразделения полковник Гийом Шмидт отметил, что в условиях боевых действий армия должна быть готова к выполнению операций даже в случае подавления спутниковых сигналов.

«Союзникам были необходимы обновленные данные о предполагаемом поле боя», — пояснил французский полковник.

По информации Le Figaro, совместные усилия французских военных картографов и Национального агентства картографии Румынии привели к созданию трехмерной карты местности, обладающей более высокой точностью, чем те, которые предлагают коммерческие сервисы.