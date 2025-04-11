«Мирное видение»: Премьер Грузии оценил отношения с Россией

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сообщил, что страна стремится к поддержанию мирных связей с Россией, несмотря на имеющиеся территориальные споры.

«У нас мирное видение касаемо нашей политики в отношении Российской Федерации. Мы следуем очень мирному и прагматичному видению. У нас нет дипломатических отношений с РФ, но в то же время мы следуем активной экономической политике — у нас есть экономическое и торговое партнёрство с РФ», — сказал он на Антальском дипломатическом форуме.

Политик отметил, что такой подход приносит результаты и способствует экономическому росту страны. Он также упомянул, что Грузия придерживается мирной политики на Южном Кавказе, несмотря на сложности и конфликты в этом регионе. По словам Кобахидзе, Тбилиси всегда занимал конструктивную позицию в вопросах содействия миру в регионе.