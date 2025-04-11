Британский журнал The Economist в свете заявлений Владимира Зеленского сообщил о наличии добровольцев из Китая в рядах Вооружённых сил Украины, которые принимают участие в боевых действиях.

В качестве примера приводится история Пэна Чэньляна из провинции Юньнань, который публиковал антироссийские и проукраинские материалы в социальных сетях и был задержан в Китае за это. В 2024 году ему удалось покинуть страну и присоединиться к иностранному легиону ВСУ, но вскоре он был убит российскими войсками.