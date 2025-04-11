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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
11 апреля, 11:33

На Западе раскрыли правду о добровольцах из Китая, воюющих за ВСУ

The Economist: Некоторые добровольцы из Китая сражаются на стороне ВСУ

Британский журнал The Economist в свете заявлений Владимира Зеленского сообщил о наличии добровольцев из Китая в рядах Вооружённых сил Украины, которые принимают участие в боевых действиях.

В качестве примера приводится история Пэна Чэньляна из провинции Юньнань, который публиковал антироссийские и проукраинские материалы в социальных сетях и был задержан в Китае за это. В 2024 году ему удалось покинуть страну и присоединиться к иностранному легиону ВСУ, но вскоре он был убит российскими войсками.

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Ранее Владимир Зеленский сообщил, что украинские силы захватили двух граждан Китая в зоне боевых действий. Он отметил, что они были переданы в Службу безопасности Украины. Позднее Андрей Сибига добавил, что временный поверенный в делах Китая был вызван в Министерство иностранных дел Украины для прояснения ситуации. В китайском МИД заявили, что Пекин никогда не посылал туда своих военных.

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Shutterstock / FOTODOM / Twinsterphoto

Александра Мышляева
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