На Западе раскрыли правду о добровольцах из Китая, воюющих за ВСУ
The Economist: Некоторые добровольцы из Китая сражаются на стороне ВСУ
Британский журнал The Economist в свете заявлений Владимира Зеленского сообщил о наличии добровольцев из Китая в рядах Вооружённых сил Украины, которые принимают участие в боевых действиях.
В качестве примера приводится история Пэна Чэньляна из провинции Юньнань, который публиковал антироссийские и проукраинские материалы в социальных сетях и был задержан в Китае за это. В 2024 году ему удалось покинуть страну и присоединиться к иностранному легиону ВСУ, но вскоре он был убит российскими войсками.
Ранее Владимир Зеленский сообщил, что украинские силы захватили двух граждан Китая в зоне боевых действий. Он отметил, что они были переданы в Службу безопасности Украины. Позднее Андрей Сибига добавил, что временный поверенный в делах Китая был вызван в Министерство иностранных дел Украины для прояснения ситуации. В китайском МИД заявили, что Пекин никогда не посылал туда своих военных.
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