Огромный «‎ядерный гриб» от взрыва сняли на видео после мощного удара по Украине

Российские военные уничтожили самоходную артиллерийскую установку (САУ) 2С1 «Гвоздика», которую украинские солдаты предприимчиво замаскировали в кустах. Разведка РФ обнаружила вражескую технику и нанесла по ней точный удар дроном. Кадры публикуются в телеграм-канале Гвардейской 200-й бригады ЛенВО.

Уничтожение САУ 2С1 «Гвоздика» ВСУ. Видео © Telegram / Гвардейская 200-я бригада ЛенВО

«Ещё одна САУ 2С1 уничтожена нашим FPV-расчётом», — отмечается в подписи к ролику с поражением техники ВСУ.

На видео попали также кадры с детонацией «Гвоздики», после подрыва которой в небо поднялся огненный столб. Российский дрон-разведчик зафиксировал полное уничтожение вражеской техники.