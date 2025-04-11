Огромный «ядерный гриб» от взрыва сняли на видео после мощного удара по Украине
Российский дрон снял грибовидное облако после подрыва украинской САУ «Гвоздика»
Российские военные уничтожили самоходную артиллерийскую установку (САУ) 2С1 «Гвоздика», которую украинские солдаты предприимчиво замаскировали в кустах. Разведка РФ обнаружила вражескую технику и нанесла по ней точный удар дроном. Кадры публикуются в телеграм-канале Гвардейской 200-й бригады ЛенВО.
Уничтожение САУ 2С1 «Гвоздика» ВСУ. Видео © Telegram / Гвардейская 200-я бригада ЛенВО
«Ещё одна САУ 2С1 уничтожена нашим FPV-расчётом», — отмечается в подписи к ролику с поражением техники ВСУ.
На видео попали также кадры с детонацией «Гвоздики», после подрыва которой в небо поднялся огненный столб. Российский дрон-разведчик зафиксировал полное уничтожение вражеской техники.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров показал, как бойцы батальона «Ваха» спецназа «Ахмат» с другими подразделениями ВС РФ уничтожили замаскированную радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48 производства США Вооружённых сил Украины (ВСУ).
Telegram / Гвардейская 200-я бригада ЛенВО