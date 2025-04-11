«Способна бороться»: В Германии отвергли мир на Украине в ближайшем будущем
Писториус: Мир на Украине кажется недостижимым в ближайшем будущем
Борис Писториус. Фото © ТАСС / dpa / Kay Nietfeld
Мир на Украине кажется недостижимым в ближайшем будущем. Такое мнение выразил исполняющий обязанности министра обороны ФРГ Борис Писториус.
«Мы сделаем так, чтобы Украина получала и в дальнейшем преимущество от нашей общей военной поддержки. Россия должна понять, что Украина способна продолжать борьбу, и мы в этом поддержим её», — заявил он во время пресс-конференции по итогам заседания «Рамштайн».
Он также пояснил отсутствие главы Пентагона Пита Хегсета на заседании, отметив, что это связано не с приоритетами, а с расписанием. По его словам, Хегсет только что вернулся из многодневного турне, и другие министры тоже отсутствовали из-за несовпадения графиков.
Ранее Писториус заявил, что Германия отправит новую партию военной помощи Украине, включая системы ПВО IRIS-T, 300 управляемых ракет, 100 радиолокационных систем и 15 танков Leopard 1A5. Встреча коалиции «Рамштайн» прошла под руководством Германии и Великобритании в отсутствие министра обороны США.