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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
11 апреля, 11:43

«Способна бороться»: В Германии отвергли мир на Украине в ближайшем будущем

Писториус: Мир на Украине кажется недостижимым в ближайшем будущем

Борис Писториус. Фото © ТАСС / dpa / Kay Nietfeld

Борис Писториус. Фото © ТАСС / dpa / Kay Nietfeld

Мир на Украине кажется недостижимым в ближайшем будущем. Такое мнение выразил исполняющий обязанности министра обороны ФРГ Борис Писториус.

«Мы сделаем так, чтобы Украина получала и в дальнейшем преимущество от нашей общей военной поддержки. Россия должна понять, что Украина способна продолжать борьбу, и мы в этом поддержим её», — заявил он во время пресс-конференции по итогам заседания «Рамштайн».

Он также пояснил отсутствие главы Пентагона Пита Хегсета на заседании, отметив, что это связано не с приоритетами, а с расписанием. По его словам, Хегсет только что вернулся из многодневного турне, и другие министры тоже отсутствовали из-за несовпадения графиков.

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Ранее Писториус заявил, что Германия отправит новую партию военной помощи Украине, включая системы ПВО IRIS-T, 300 управляемых ракет, 100 радиолокационных систем и 15 танков Leopard 1A5. Встреча коалиции «Рамштайн» прошла под руководством Германии и Великобритании в отсутствие министра обороны США.

Александра Мышляева
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