«Способна бороться»: В Германии отвергли мир на Украине в ближайшем будущем

Мир на Украине кажется недостижимым в ближайшем будущем. Такое мнение выразил исполняющий обязанности министра обороны ФРГ Борис Писториус.

«Мы сделаем так, чтобы Украина получала и в дальнейшем преимущество от нашей общей военной поддержки. Россия должна понять, что Украина способна продолжать борьбу, и мы в этом поддержим её», — заявил он во время пресс-конференции по итогам заседания «Рамштайн».

Он также пояснил отсутствие главы Пентагона Пита Хегсета на заседании, отметив, что это связано не с приоритетами, а с расписанием. По его словам, Хегсет только что вернулся из многодневного турне, и другие министры тоже отсутствовали из-за несовпадения графиков.