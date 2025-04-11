НЦ «Россия» подписал меморандумы о формировании единого визуального кода страны

В Национальном центре «Россия» состоялось подписание меморандумов, которые положили начало работы над созданием единого визуального кода страны. Об этом сообщается на официальном сайте НЦ «Россия».

В рамках первого меморандума НЦ с Клубом инвесторов Москвы будут вестись работы по формированию визуального образа России в архитектурной и градостроительной среде. Соглашение подписали гендиректор центра Наталья Виртуозова и исполнительный директор клуба Владислав Преображенский.

«Мы будем проводить регулярные консультации, затрагивающие вопросы разработки государственных визуальных кодов в архитектуре, транслирующих государственные ценности и смыслы молодому поколению», — заявил Владислав Преображенский.

Исполнительный директор Клуба инвесторов Москвы Владислав Преображенский и генеральный директор Национального центра «Россия» Наталья Виртуозова. Фото © Telegram / Национальный центр «Россия»

Второй меморандум подписан с акционерным обществом «Марка» — госкомпанией, ответственной за выпуск государственных знаков почтовой оплаты и филателистической продукции. Данное сотрудничество нацелено на продвижение визуального образа России посредством уникальных элементов почтовой продукции. Оно подписано в рамках экспертной программы «Вглядываясь в будущее».

«Мы надеемся, что Национальный центр «Россия» даст нам идеи, которые мы будем продвигать, помимо прочего, классическими цифровыми методами, например в виде красивых почтовых открыток с дополненной реальностью», — подчеркнул председатель совета директоров АО «Марка» Дмитрий Панышев.