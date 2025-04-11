«Гуманность и карьеризм»: Социолог раскрыла характерные черты поколения Альфа

Теория поколений, которая делит людей на возрастные группы с учётом множества факторов, считает родившихся с 2010 года представителями поколения Альфа. Сегодня это лишь дети, которые предпочитают обучаться через игры и активное вовлечение. Но вскоре они проявят взрослее черты, которые выделила социолог Полина Зеленчук.

«Они будут сочетать в себе гуманность и карьерные стремления, так как их развитие нацелено на быстрый рост, учитывая огромный доступ к инструментам развития личности в быстром темпе по сравнению с предыдущими поколениями», — отметила собеседница 360.ru.

По её словам, для общения с представителями поколения Альфа необходимо проявлять искренность и разбираться в современных технологиях. В процессе воспитания не стоит говорить о прошлом и навязывать старые методы, лучше помогать ребёнку раскрывать свой потенциал с ранних лет.