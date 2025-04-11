Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 апреля, 13:36

«Гуманность и карьеризм»: Социолог раскрыла характерные черты поколения Альфа

Социолог Зеленчук: Представителей поколения Альфа отличает гуманность

Ребёнок поколения Альфа. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Ребёнок поколения Альфа. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Теория поколений, которая делит людей на возрастные группы с учётом множества факторов, считает родившихся с 2010 года представителями поколения Альфа. Сегодня это лишь дети, которые предпочитают обучаться через игры и активное вовлечение. Но вскоре они проявят взрослее черты, которые выделила социолог Полина Зеленчук.

«Они будут сочетать в себе гуманность и карьерные стремления, так как их развитие нацелено на быстрый рост, учитывая огромный доступ к инструментам развития личности в быстром темпе по сравнению с предыдущими поколениями», — отметила собеседница 360.ru.

По её словам, для общения с представителями поколения Альфа необходимо проявлять искренность и разбираться в современных технологиях. В процессе воспитания не стоит говорить о прошлом и навязывать старые методы, лучше помогать ребёнку раскрывать свой потенциал с ранних лет.

Новое поколение «бета»: Какими будут дети 2025 года и как изменят мир
Новое поколение «бета»: Какими будут дети 2025 года и как изменят мир

Кстати, с 2025 года началась поколения Бета. Ранее Life.ru выяснил, чем они отличаются от других жителей Земли. К примеру, люди поколения Бета рискуют утратить базовые навыки выживания, разучиться писать от руки и забыть стихи Серебряного века.

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Дети
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar