«Гуманность и карьеризм»: Социолог раскрыла характерные черты поколения Альфа
Социолог Зеленчук: Представителей поколения Альфа отличает гуманность
Ребёнок поколения Альфа. Обложка © Шедеврум / Life.ru
Теория поколений, которая делит людей на возрастные группы с учётом множества факторов, считает родившихся с 2010 года представителями поколения Альфа. Сегодня это лишь дети, которые предпочитают обучаться через игры и активное вовлечение. Но вскоре они проявят взрослее черты, которые выделила социолог Полина Зеленчук.
«Они будут сочетать в себе гуманность и карьерные стремления, так как их развитие нацелено на быстрый рост, учитывая огромный доступ к инструментам развития личности в быстром темпе по сравнению с предыдущими поколениями», — отметила собеседница 360.ru.
По её словам, для общения с представителями поколения Альфа необходимо проявлять искренность и разбираться в современных технологиях. В процессе воспитания не стоит говорить о прошлом и навязывать старые методы, лучше помогать ребёнку раскрывать свой потенциал с ранних лет.
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