Как выжить в период перепадов температур без скачков давления и мигреней: Советы невролога

После внезапного апрельского снегопада, который обрушился на регионы России, погода собирается возвращаться в норму. В скором времени, по прогнозам синоптиков, в Москве установится стабильный плюс. Однако самое сложное для людей сейчас — пережить резкие перепады атмосферного давления и скачки температуры. В беседе с Life.ru руководитель реабилитационного центра «Доверие», врач-невролог Александр Комаров объяснил, что делать, чтобы без серьёзных последствий для здоровья переждать переход от зимы к приятной весенней погоде.

По его словам, подобные «капризы» для весенней погоды — обычное дело и жители России к ним в принципе привыкли. Адаптация людей к таким условиям высока, но это не отменяет необходимости беречь себя и быть готовыми к любым погодным изменениям, особенно если есть проблемы со здоровьем.

Во-первых, мониторить артериальное давление 2–3 раза в неделю для того, чтобы понимать в зависимости от атмосферного давления своё состояние, у гипертоников даже давление может падать, а они по привычке могут принимать лекарственные препараты для снижения давления, и у них появляется гипотония, и ещё хуже становится. Поэтому, конечно, мониторинг и в соответствии с этим регуляция артериального давления. Александр Комаров Врач-невролог

Также собеседник Life.ru посоветовал пить достаточное количество жидкости — не менее двух литров в день, чтобы правильно пройти непростые периоды. По словам Комарова, жидкость в режиме постоянного поступления либо выводится, либо сохраняется и это позволяет стабилизировать внешнее атмосферное давление. Таким образом у организма появляется необходимый инструмент для регуляции.

Он посоветовал ложиться спать максимум в 11 часов вечера и не пересыпать — организм в этот момент может «умереть от головной боли». По мнению эксперта, 7–8 часов утра считается самым оптимальным временем для подъёма.

Из препаратов, которые можно использовать для коррекции этой ситуации, в вечернее время — это мятный чай, с утра это может быть несколько капель женьшеня или боярышника, для того чтобы регулировать, помочь регуляции сосудов и переносить изменения температурного и атмосферного уровня. Начинать пить можно заранее и готовиться уже сейчас. Александр Комаров Врач-невролог