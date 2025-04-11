Согласно информации ведомства, в ходе боевых действий в российском регионе украинские вооружённые силы понесли потери, превышающие 73 645 человек, а также утратили 405 танков, 331 боевую машину пехоты, 331 бронетранспортёр, 2 264 боевых бронемашины, 2 671 автомобиль, 601 артиллерийское орудие и 53 установки для реактивной артиллерии.

Ранее стало известно, что в Курской области «нормально» были выведены лишь две бригады Вооружённых сил Украины, несмотря на то что в регион вошли 10 бригад ВСУ, батальон морской пехоты, полк сил специальных операций (ССО) и ряд других подразделений. При этом отмечалось, что украинскому командованию не удалось отвлечь российские войска с других направлений в Курской области.