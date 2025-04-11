«Аргументы и факты» стали самой читаемой печатной газетой у россиян

Россияне всё чаще стали выбирать печатные газеты, лидером среди них стал еженедельник «Аргументы и факты», что подтверждается исследованием компании Mediascope, проводимом в период с сентября 2024 по февраль 2025 годы. В опросе приняли участие лица старше 16 лет из разных городов страны. Об этом пишет aif.ru.

Аудитория среднего номера газеты «Аргументы и факты» выросла на 20% по отношению к предыдущей волне исследования и составила 6 987 800 человек. Первое место издание также занимает и по количеству полугодовой аудитории, она выросла до 21 млн 251 тысячи человек, это 18,3 % от всего взрослого населения страны.

«Мы наконец видим миграцию аудитории из заблокированных соцсетей, некоторых заблокированных онлайн-СМИ, а также закрытых лицензированных журналов, которых не было в мониторинге. Также возврат читателей к традиционным медиа может быть реакцией на цифровую усталость. Популярные печатные издания стали своего рода «островками достоверности» для тех, кто оказался перегружен цифровым контентом», — поделилась первый заместитель гендиректора ИД «Аргументы и факты» Марина Мишункина.