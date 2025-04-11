Директора больницы Житомирской области выбросила в мусорку разгневанная толпа

Директора больницы в Житомирской области Украины вышвырнула в мусорный бак разъярённая толпа. Гнев общественности на него навлекло решение закрыть неврологическое отделение.

В Житомирской области директора районной больницы выбросили в мусорку после указа об упразднении неврологического отделения. Обложка © VK / Лента новостей Житомира | Z

«В Житомирской области директора больницы бросили в мусорный бак из-за закрытия отделения», — сказано в публикации.

Как пишет издание «Страна.ua», директора больницы зовут Сергей Демус и он подписал распоряжение о реорганизации неврологического отделения районной больницы. Местные жители вышли протестовать против такого решения и увольнения сотрудников отделения. На опубликованных кадрах видно, что у больницы собрались более сотни людей с транспарантами. Похоже, что директор хотел сбежать, но его поймали у машины, привели ко входу в больницу, притащили туда мусорный бак и бросили Демуса внутрь. Похоже, что это помогло: издание пишет, что вскоре директор отменил свой указ.

Как пишут СМИ, с 2019 года на Украине упразднена должность главного врача в больницах. Сейчас его обязанности разделены между генеральным и медицинским директорами.