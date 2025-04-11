Суд Москвы отштрафовал Лигалайза* на 50 000 за неисполнение закона об иноагентах

Бутырский суд Москвы оштрафовал рэпера Лигалайза* (настоящее имя — Андрей Меньшиков*) на 50 тысяч рублей за неисполнение закона об иноагентах. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

«Меньшиков Андрей Владимирович признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 42 ст. 19.5 КоАП РФ <...> Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 50 тыс рублей», — сообщила пресс-служба.

В прошлом году Life.ru рассказывал, что у выехавшего из страны Лигалайза* остался немаленький долг перед Федеральной налоговой службой. Сбежавший в Литву рэпер не заплатил ФНС 404 тысячи рублей.