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11 апреля, 19:35

Суд Москвы отштрафовал Лигалайза* на 50 000 за неисполнение закона об иноагентах

Рэпер Лигалайз (Андрей Меньшиков)*. Обложка © Instagram (признан экстремистской и запрещён на территории Российской Федерации) / ligalizemc*

Рэпер Лигалайз (Андрей Меньшиков)*. Обложка © Instagram (признан экстремистской и запрещён на территории Российской Федерации) / ligalizemc*

Бутырский суд Москвы оштрафовал рэпера Лигалайза* (настоящее имя — Андрей Меньшиков*) на 50 тысяч рублей за неисполнение закона об иноагентах. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

«Меньшиков Андрей Владимирович признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 42 ст. 19.5 КоАП РФ <...> Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 50 тыс рублей», — сообщила пресс-служба.

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В прошлом году Life.ru рассказывал, что у выехавшего из страны Лигалайза* остался немаленький долг перед Федеральной налоговой службой. Сбежавший в Литву рэпер не заплатил ФНС 404 тысячи рублей.

*Включён в перечень иностранных агентов Минюста России.

Юрий Лысенко
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