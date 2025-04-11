«Морж» из Костромы спас 100-килограммового мужчину из ледяной Волги
Житель Костромы спас тонущего мужчину из ледяной Волги благодаря моржеванию
Житель Костромы Андрей Ильин. Обложка © VK / «Берендеи» Федерация зимнего плавания Кострома
Житель Костромы Андрей Ильин во время пробежки спас мужчину, который тонул в ледяной Волге. Пострадавший весил не менее 100 килограммов, но его получилось вытащить, сообщила федерация зимнего плавания «Берендеи».
«Около 6 утра наш Андрей Ильин спас человека! Занимаясь на брусьях после пробежки на набережной Волги, Андрей заметил в воде человека. Сначала ему показалось, что это водолаз, но, присмотревшись, увидел мужчину в одежде. Мужчина не звал на помощь, просто барахтался», — говорится в сообщении.
Спасти человека Андрею помогли закалка и моржевание. Он вытащил пострадавшего, несмотря на большой вес и мокрую одежду, а также вызвал на место происшествия необходимые службы. Мужчину сразу госпитализировали в больницу медики скорой помощи.
«Находиться столько времени в холодной воде опасно. Даже на соревнованиях по зимнему плаванию, которым занимается Андрей, есть ограничения по времени (5 минут на вольном стиле и 5.30 брасс)», — отметили в федерации.
Ранее Life.ru рассказал о гибели местного жителя Тверской области. Мужчина утонул в яме с водой в центре Конаково прямо на глазах у очевидцев. Он поскользнулся и упал у магазина «Завхоз», но спастись не смог. Мужчине было около 60 лет.