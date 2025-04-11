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11 апреля, 13:32

Первый замминистра обороны Украины Гаврилюк покинул пост по собственному желанию

Обложка © ТАСС / АР

Обложка © ТАСС / АР

Первый замминистра обороны Украины Иван Гаврилюк, который курировал оборонные закупки, решил покинуть свою должность по собственному желанию. Об этом сообщил в пятницу сайт украинского телеканала «Общественное».

«Иван Гаврилюк уходит с поста первого заместителя министра обороны по собственному желанию. Подробности своего решения он не раскрывает», - говорится в сообщении.

Гаврилюк занимал эту должность с 17 мая 2024 года и имеет звание генерал-лейтенанта. В его обязанности входила координация оборонных закупок, а также он являлся членом наблюдательного совета Агентства оборонных закупок.

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К слову, на Украине всё громче говорят и о промахах самого министра обороны Рустема Умерова. Депутат Верховной рады Анастасия Радина призвала его поскорее уйти в отставку, отметив проблемы с выполнением оборонных контрактов.

Марина Фещенко
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