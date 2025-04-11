Два британских истребителя и самолёт-разведчик замечены над Чёрным морем

Британский разведывательный самолёт Boeing RC-135W Rivet Joint был замечен над западной частью Чёрного моря, рядом с ним двигались два истребителя. Об этом говорят данные трекингового сервиса Flightradar.

Самолёт взлетел с британской авиабазы Уоддингтон, его сопровождали два истребителя Eurofighter Typhoon FGR.4. Разведчик сделал несколько опасных манёвров вблизи российских границ, пролетел у побережья Румынии и начал наматывать круги в нейтральных водах Чёрного моря. Точно такой же самолёт был замечен и 31 марта текущего года, он следовал тем же маршрутом.