Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
11 апреля, 14:10

Два британских истребителя и самолёт-разведчик замечены над Чёрным морем

Обложка © Wikipedia / Балон Грейджой

Обложка © Wikipedia / Балон Грейджой

Британский разведывательный самолёт Boeing RC-135W Rivet Joint был замечен над западной частью Чёрного моря, рядом с ним двигались два истребителя. Об этом говорят данные трекингового сервиса Flightradar.

Самолёт взлетел с британской авиабазы Уоддингтон, его сопровождали два истребителя Eurofighter Typhoon FGR.4. Разведчик сделал несколько опасных манёвров вблизи российских границ, пролетел у побережья Румынии и начал наматывать круги в нейтральных водах Чёрного моря. Точно такой же самолёт был замечен и 31 марта текущего года, он следовал тем же маршрутом.

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Ранее рядом с Калининградской областью был замечен шведский самолёт SVF680, который собирал разведывательные данные об объектах на территории региона, а также приближался с целью шпионажа к зоне СВО. Маршрут самолёт был замечен на сайте Flightradar.

Татьяна Миссуми
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