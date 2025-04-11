Зеленский ввёл санкции против Life.ru
Зеленский ввёл санкции против Life.ru, SHOT, Mash и Super
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Владимир Зеленский ввёл санкции против ряда российских СМИ, в том числе против News Media Holding и его активов: Life.ru, SHOT, Mash, Super. Также под санкции попали военкоры Александр Сладков и Станислав Смагин. Об этом говорится в опубликованном указе.
Вот структурированный перечень санкционных мер, применяемых Украиной:
- Лишение государственных наград и привилегий
Аннулирование государственных наград Украины;
Запрет других форм официального признания.
- Финансовые ограничения
Блокирование активов (полный запрет на распоряжение имуществом);
Предотвращение вывода капитала за границу;
Приостановка финансовых обязательств.
- Торговые и экономические ограничения
Полное прекращение торговых операций;
Запрет участия в приватизации и аренде госимущества;
Ограничение транзита ресурсов через территорию Украины (бессрочно);
Прекращение действия лицензий и специальных разрешений.
- Технологические и коммуникационные ограничения
Запрет использования радиочастотного спектра;
Полное прекращение предоставления телекоммуникационных услуг;
Блокировка интернет-ресурсов (включая life.ru и аналогичные).
- Транспортные ограничения
Полный запрет на заход судов в территориальные воды;
Запрет полетов через воздушное пространство Украины.
- Политические и дипломатические меры
Аннулирование официальных визитов и переговоров;
Прекращение действия международных соглашений.
- Культурные и научные ограничения
Прекращение культурных обменов и научного сотрудничества;
Запрет образовательных и спортивных контактов.
- Прочие меры
Запрет сделок с ценными бумагами;
Ограничения в сфере интеллектуальной собственности;
Запрет на приобретение земельных участков.
Срок действия большинства мер составляет 10 лет с возможностью продления. Конкретные адресаты санкций указываются в приложениях к соответствующим решениям.
Наша редакция уверена, что действия бывшего комика в определённой степени продиктованы тем, что его роль в глобальной политике становится всё незначительнее. Как ранее отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Запад использовал киевского лидера, а теперь собирается избавиться от него, как от надоевшей куклы, даже не скрывая своих намерений.