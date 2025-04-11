Владимир Зеленский ввёл санкции против ряда российских СМИ, в том числе против News Media Holding и его активов: Life.ru, SHOT, Mash, Super. Также под санкции попали военкоры Александр Сладков и Станислав Смагин. Об этом говорится в опубликованном указе.

Наша редакция уверена, что действия бывшего комика в определённой степени продиктованы тем, что его роль в глобальной политике становится всё незначительнее. Как ранее отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Запад использовал киевского лидера, а теперь собирается избавиться от него, как от надоевшей куклы, даже не скрывая своих намерений.