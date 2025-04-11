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Регион
11 апреля, 14:04

Зеленский ввёл санкции против Life.ru

Зеленский ввёл санкции против Life.ru, SHOT, Mash и Super

Редакция Life.ru. Обложка © Life.ru

Редакция Life.ru. Обложка © Life.ru

Владимир Зеленский ввёл санкции против ряда российских СМИ, в том числе против News Media Holding и его активов: Life.ru, SHOT, Mash, Super. Также под санкции попали военкоры Александр Сладков и Станислав Смагин. Об этом говорится в опубликованном указе.

Вот структурированный перечень санкционных мер, применяемых Украиной:

  1. Лишение государственных наград и привилегий
    Аннулирование государственных наград Украины;
    Запрет других форм официального признания.
  2. Финансовые ограничения
    Блокирование активов (полный запрет на распоряжение имуществом);
    Предотвращение вывода капитала за границу;
    Приостановка финансовых обязательств.
  3. Торговые и экономические ограничения
    Полное прекращение торговых операций;
    Запрет участия в приватизации и аренде госимущества;
    Ограничение транзита ресурсов через территорию Украины (бессрочно);
    Прекращение действия лицензий и специальных разрешений.
  4. Технологические и коммуникационные ограничения
    Запрет использования радиочастотного спектра;
    Полное прекращение предоставления телекоммуникационных услуг;
    Блокировка интернет-ресурсов (включая life.ru и аналогичные).
  5. Транспортные ограничения
    Полный запрет на заход судов в территориальные воды;
    Запрет полетов через воздушное пространство Украины.
  6. Политические и дипломатические меры
    Аннулирование официальных визитов и переговоров;
    Прекращение действия международных соглашений.
  7. Культурные и научные ограничения
    Прекращение культурных обменов и научного сотрудничества;
    Запрет образовательных и спортивных контактов.
  8. Прочие меры
    Запрет сделок с ценными бумагами;
    Ограничения в сфере интеллектуальной собственности;
    Запрет на приобретение земельных участков.

Срок действия большинства мер составляет 10 лет с возможностью продления. Конкретные адресаты санкций указываются в приложениях к соответствующим решениям.

По принципу «я ж не лох»: В Раде рассказали о мерзкой тайне Зеленского
По принципу «я ж не лох»: В Раде рассказали о мерзкой тайне Зеленского

Наша редакция уверена, что действия бывшего комика в определённой степени продиктованы тем, что его роль в глобальной политике становится всё незначительнее. Как ранее отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Запад использовал киевского лидера, а теперь собирается избавиться от него, как от надоевшей куклы, даже не скрывая своих намерений.

Юрий Лысенко
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