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11 апреля, 14:18

Хилькевич назвала лютым хайпом скандал вокруг Асмус на съёмках сериала «Склиф»

Анна Хилькевич и Кристина Асмус. Фото © Telegram / Аня Хилькевич

Анна Хилькевич и Кристина Асмус. Фото © Telegram / Аня Хилькевич

Российская актриса Анна Хилькевич прокомментировала резонансный скандал, разгоревшийся вокруг участия её коллеги Кристины Асмус в сериале «Склиф». Своё честное мнение о сложившейся ситуации Маша из сериала «Универ» опубликовала в личном телеграм-канале, подчеркнув, что для артиста подобное поведение считается возмутительным.

«Прочла тут в новостях про скандал Асмус… Не знаю, конечно, что там у них точно случилось на съёмках «Склифа», но меня дико триггерит когда артисты начинают «творить чудеса» и нарушать дисциплинарные нормы», — написала актриса.

Хилькевич, рассуждая о работе актёра, отметила, что профессионализм требует отдачи вне зависимости от личных обстоятельств. Единственная причина для неявки на съёмки, по мнению артистки, — смерть. При этом она выразила надежду, что скандал вокруг коллеги — не более чем раздутая ради «лютого хайпа» история, и что в реальности у неё все благополучно.

«Надеюсь, у Кристины все хорошо и всё это лютый хайп и пасквиль», — подытожила свой пост Анна Хилькевич.

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Напомним, вчера появились сообщения, что Кристину Асмус прогнали со съёмочной площадки сериала «Склиф» из-за регулярных конфликтов с коллегами, при том, что проект ещё не доснят. По информации СМИ, актриса регулярно нарушала график съёмок и в целом создавала напряжённую атмосферу в рабочем пространстве. Сама Асмус назвала эти сведения клеветой.

Ольга Сливченко
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