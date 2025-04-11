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11 апреля, 16:11

Подросток из Подмосковья «вырастил» себе 14 лишних зубов

Хирурги из Подмосковья удалили 14 лишних зубов у 15-летнего подростка

Врачи удалили 14 лишних зубов у подростка. Фото © Telegram / Детский центр им. Рошаля

Врачи удалили 14 лишних зубов у подростка. Фото © Telegram / Детский центр им. Рошаля

В Детском клиническом центре имени Л. М. Рошаля у 15-летнего подростка, который обратился за плановым лечением из-за проблем с прикусом, обнаружили 14 лишних зубов. В результате ему сделали операцию по их удалению под общей анестезией.

Врачи удалили 14 лишних зубов у подростка. Фото © Telegram / Детский центр им. Рошаля

Врачи удалили 14 лишних зубов у подростка. Фото © Telegram / Детский центр им. Рошаля

«Такая врождённая патология мешала здоровому формированию прикуса и вызывала ретенцию, задержку роста средних зубов. Под общей анестезией мы провели мальчику операцию по удалению зубов», — сказал челюстно-лицевой хирург Сергей Вардугин.

После операции врачи сообщили, что вмешательство прошло благополучно, подросток готовится к выписке. В будущем ему нужно будет пройти курс лечения у ортодонта, который поможет окончательно исправить прикус.

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А ранее Life.ru писал, что в Подмосковье врачи удалили двухлетнему ребёнку шестой палец на ноге. Медики объяснили, что у мальчика наблюдалась полидактилия. Анатомические особенности стопы вызывали у маленького пациента дискомфорт при ношении обуви.

Александра Мышляева
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