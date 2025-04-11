Подросток из Подмосковья «вырастил» себе 14 лишних зубов

В Детском клиническом центре имени Л. М. Рошаля у 15-летнего подростка, который обратился за плановым лечением из-за проблем с прикусом, обнаружили 14 лишних зубов. В результате ему сделали операцию по их удалению под общей анестезией.

Врачи удалили 14 лишних зубов у подростка. Фото © Telegram / Детский центр им. Рошаля

«Такая врождённая патология мешала здоровому формированию прикуса и вызывала ретенцию, задержку роста средних зубов. Под общей анестезией мы провели мальчику операцию по удалению зубов», — сказал челюстно-лицевой хирург Сергей Вардугин.

После операции врачи сообщили, что вмешательство прошло благополучно, подросток готовится к выписке. В будущем ему нужно будет пройти курс лечения у ортодонта, который поможет окончательно исправить прикус.