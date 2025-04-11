Дюмин заявил о стабильной ситуации и позитивной динамике в зоне СВО

В ходе выполнения спецоперации заметна положительная динамика, ситуация в зоне СВО стабильная. Об этом в разговоре с представителями прессы заявил помощник президента России, секретарь Госсовета РФ Алексей Дюмин.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о восьми групповых ударах ВС РФ по объектам ВСУ на Украине. Удары с помощью дронов и высокоточного дальнобойного оружия наносились по цехам сборки и хранения ударных дронов и складам с боеприпасами. Кроме того, были поражены пункты сбора личного состава украинских войск и иностранных наёмников.