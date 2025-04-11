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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
11 апреля, 13:30

64-летний инжавинский доброволец во второй раз отправился на СВО

Михаил Хахаев, позывной Пчеловод. Обложка © «Инжавинский вестник» / Инна Гущина

Михаил Хахаев, позывной Пчеловод. Обложка © «Инжавинский вестник» / Инна Гущина

64-летний мужчина из Тамбовской области повторно отправился добровольцем в зону СВО. Об этом сообщает «Инжавинский вестник».

Михаил Хахаев примкнул к добровольческому формированию, взяв позывной Пчеловод. Ранее он уже заключал контракт для участия в спецоперации, а до этого участвовал и в афганской войне, говорится в материале.

Вернувшись из зоны спецоперации в первый раз, ветеран остался дома всего на месяц. После этого он принял решение вернуться к боевым товарищам.

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Ранее Life.ru рассказывал о подвиге добровольца из Свердловской области Вадима Тумасова, доказавшего, что и один в поле воин. Боец 81 день удерживал для ВС РФ плацдарм в Луганской Народной Республике, хотя в какой-то момент все его сослуживцы пали под украинскими обстрелами.

Юрий Лысенко
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