64-летний инжавинский доброволец во второй раз отправился на СВО
Михаил Хахаев, позывной Пчеловод. Обложка © «Инжавинский вестник» / Инна Гущина
64-летний мужчина из Тамбовской области повторно отправился добровольцем в зону СВО. Об этом сообщает «Инжавинский вестник».
Михаил Хахаев примкнул к добровольческому формированию, взяв позывной Пчеловод. Ранее он уже заключал контракт для участия в спецоперации, а до этого участвовал и в афганской войне, говорится в материале.
Вернувшись из зоны спецоперации в первый раз, ветеран остался дома всего на месяц. После этого он принял решение вернуться к боевым товарищам.
Ранее Life.ru рассказывал о подвиге добровольца из Свердловской области Вадима Тумасова, доказавшего, что и один в поле воин. Боец 81 день удерживал для ВС РФ плацдарм в Луганской Народной Республике, хотя в какой-то момент все его сослуживцы пали под украинскими обстрелами.