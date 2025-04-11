64-летний инжавинский доброволец во второй раз отправился на СВО

64-летний мужчина из Тамбовской области повторно отправился добровольцем в зону СВО. Об этом сообщает «Инжавинский вестник».

Михаил Хахаев примкнул к добровольческому формированию, взяв позывной Пчеловод. Ранее он уже заключал контракт для участия в спецоперации, а до этого участвовал и в афганской войне, говорится в материале.