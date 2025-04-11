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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
11 апреля, 15:05

Новое подразделение Армии России будет с ликом Никиты Бесогона «изгонять бесов» ВСУ

РПЦ: Одно из подразделений ВС РФ хочет взять имя святого Никиты Бесогона

Никита Бесогон. Обложка © Telegram / Военный отдел Московского Патриархата

Никита Бесогон. Обложка © Telegram / Военный отдел Московского Патриархата

Одно из подразделений ВС РФ хочет взять имя святого Никиты Бесогона, шеврон с его изображением уже нарисовал талантливый российский военнослужащий. Военный отдел Московского Патриархата показал эскизы и рассказал историю святого.

«Святой Никита, получивший в народе прозвище Бесогон, сын царя Максимиана. Был подвергнут отцом немыслимым пыткам за то, что стал христианином, а затем на три года заточён в темницу. Здесь Святому явился бес в ангельском обличии и попытался обольстить Его. Но Никита, помолившись, схватил беса за волосы, наступил ему на шею и побил своими цепями», — говорится в тексте.

Когда царь снова вызвал Никиту на допрос, то он за руку привёл беса с собой и показал отцу того, кто над ним властвует. А чтобы отец уверовал во Христа, он воскресил двух давно умерших супругов. Но ничто не подействовало на Максимиана. И тогда весь город с царицею восстали против него. В этот день Никита крестил 18400 человек и вскоре упокоился в Боге.

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Ранее Life.ru писал, что российские военные используют на своих шевронах изображение непризнанного святого Евгения Воина (Родионова), который принял мученическую смерть за православную веру во время Чеченской войны.

Татьяна Миссуми
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