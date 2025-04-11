Новое подразделение Армии России будет с ликом Никиты Бесогона «изгонять бесов» ВСУ

Одно из подразделений ВС РФ хочет взять имя святого Никиты Бесогона, шеврон с его изображением уже нарисовал талантливый российский военнослужащий. Военный отдел Московского Патриархата показал эскизы и рассказал историю святого.

«Святой Никита, получивший в народе прозвище Бесогон, сын царя Максимиана. Был подвергнут отцом немыслимым пыткам за то, что стал христианином, а затем на три года заточён в темницу. Здесь Святому явился бес в ангельском обличии и попытался обольстить Его. Но Никита, помолившись, схватил беса за волосы, наступил ему на шею и побил своими цепями», — говорится в тексте.

Когда царь снова вызвал Никиту на допрос, то он за руку привёл беса с собой и показал отцу того, кто над ним властвует. А чтобы отец уверовал во Христа, он воскресил двух давно умерших супругов. Но ничто не подействовало на Максимиана. И тогда весь город с царицею восстали против него. В этот день Никита крестил 18400 человек и вскоре упокоился в Боге.