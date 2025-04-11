Сенатор Шахин назвала вопрос влияния RT важнее контроля над ядерным оружием
Сенатор США. Обложка © ТАСС / AP / Matthias Schrader
Сенатор от демократической партии США Джин Шахин посчитала влияние вещания российского телеканала RT на американскую политику более важным вопросом, чем контроль над ядерным оружием. Её заявление приводится на сайте сената Штатов.
«Будь то подконтрольный Китаю TikTok или кремлёвские нарративы на RT — дезинформация из-за рубежа имеет вполне реальные последствия», — утверждает законодатель.
Шахин признала, что контроль над ядерным оружием требует максимально вдумчивых обсуждений на фоне возобновившихся переговоров Москва и Вашингтона. И всё же, по её мнению, у «проблемы иностранного влияния» контекст шире.
Ранее вопрос контроля над ядерными арсеналами комментировал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его мнению, даже мирный исход конфликта на Украине не послужит достаточным поводом для ядерного разоружения в ближайшие десятилетия — напряжённость в мире останется на долгие годы.