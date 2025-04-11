Сенатор от демократической партии США Джин Шахин посчитала влияние вещания российского телеканала RT на американскую политику более важным вопросом, чем контроль над ядерным оружием. Её заявление приводится на сайте сената Штатов.

«Будь то подконтрольный Китаю TikTok или кремлёвские нарративы на RT — дезинформация из-за рубежа имеет вполне реальные последствия», — утверждает законодатель.

Шахин признала, что контроль над ядерным оружием требует максимально вдумчивых обсуждений на фоне возобновившихся переговоров Москва и Вашингтона. И всё же, по её мнению, у «проблемы иностранного влияния» контекст шире.