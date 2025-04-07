«Свой для Трампа»: Политолог оценил Дмитриева в роли переговорщика с США

Спецпредставитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными государствами Кирилл Дмитриев не является ни чиновником, ни военным, однако обладает значительным влиянием, считает политолог Сергей Брекотин. Он выделил положительные аспекты роли руководителя Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), которые могут оказать влияние на диалог между Россией и США.

«Кирилл Дмитриев — не чиновник, не человек в погонах, но в то же время имеет большое влияние. Немаловажный факт из его биографии: он занимался продвижением вакцины «Спутник» за границей. Он блестяще владеет английским языком, у него есть степень MBA, он закончил Гарвардский университет. Для команды Трампа он более или менее «свой», с ним «можно общаться», — считает Брекотин радио Sputnik.

По его мнению, детали переговоров не будут раскрыты, но сам факт их проведения на высоком уровне уже является обнадеживающим знаком.