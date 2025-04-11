Две московские стоматологии закрыли из-за грубых нарушений санитарных норм

Две стоматологические клиники в Москве закрыли за серьёзные нарушения санитарных норм, в учреждениях отсутствовали безопасные и стерильные условия. По данным SHOT ПРОВЕРКИ, это могло привести к вспышкам инфекционных заболеваний.

Одной из клиник является «Сити-Дент», расположенная в районе Фили. В стоматологии не хватало необходимого оборудования для стерилизации, а часть медицинских инструментов хранилась в необработанных контейнерах без указания сроков годности. Кроме того, сотрудники уже пол года не вели журнал контроля стерилизации, а растворы для дезинфекции хранили прямо под мойкой.

Вторая клиника — «Дентари», она также была уличена в нарушениях санитарных норм. Персонал не проводил генеральную уборку вовремя: хирургический кабинет был приведён в порядок только через три дня после посещения пациента, которому удаляли зуб. В больнице также отсутствовали раковины для инструментов и помещение для хранения опасных отходов.

Обе стоматологии были привлечены к административной ответственности. Суд постановил закрыть «Сити-Дент» на 40 дней, а «Дентари» — на месяц.