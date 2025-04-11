Взрывное устройство нашли под машиной бывшего военкома Чувашии
Mash: Спецслужбы предотвратили взрыв машины экс-военкома Чувашии Холикова
Бывший военный комиссар Чувашии Бахтиер Холиков. Фото © Военный Комиссариат Чувашской Республики
Под автомобилем бывшего военного комиссара Чувашии Бахтиёра Холикова обнаружили мощное взрывное устройство. Полковника, недавно сменившего место жительства из-за угроз и опасений за жизнь семьи, спасла бдительность умной камеры, установленной на транспортном средстве. Об этом сообщает Mash.
Сотрудники спецслужб оперативно прибыли на место. Фото © Telegram / Mash
Сигнал о ночном приближении к машине позволил Холикову вовремя вызвать спецслужбы. Сапёры оперативно обезвредили бомбу, предотвратив взрыв. Следствие рассматривает версию о теракте СБУ, которые могли мстить военному.
По информации следствия, уже удалось установить предполагаемого исполнителя из Чувашии. На месте работают сотрудники спецслужб, в том числе — ФСБ.
Ранее в Московской области ФСБ пресекла попытку теракта, целью которого было общежитие курсантов военных вузов. Украинские спецслужбы планировали атаку на воинскую часть Минобороны, но благодаря бдительности российских спецслужб, трагедии удалось избежать.