Взрывное устройство нашли под машиной бывшего военкома Чувашии

Под автомобилем бывшего военного комиссара Чувашии Бахтиёра Холикова обнаружили мощное взрывное устройство. Полковника, недавно сменившего место жительства из-за угроз и опасений за жизнь семьи, спасла бдительность умной камеры, установленной на транспортном средстве. Об этом сообщает Mash.

Сотрудники спецслужб оперативно прибыли на место. Фото © Telegram / Mash

Сигнал о ночном приближении к машине позволил Холикову вовремя вызвать спецслужбы. Сапёры оперативно обезвредили бомбу, предотвратив взрыв. Следствие рассматривает версию о теракте СБУ, которые могли мстить военному.

По информации следствия, уже удалось установить предполагаемого исполнителя из Чувашии. На месте работают сотрудники спецслужб, в том числе — ФСБ.