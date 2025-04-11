Александр Овечкин
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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
11 апреля, 15:28

Взрывное устройство нашли под машиной бывшего военкома Чувашии

Mash: Спецслужбы предотвратили взрыв машины экс-военкома Чувашии Холикова

Бывший военный комиссар Чувашии Бахтиер Холиков. Фото © Военный Комиссариат Чувашской Республики

Бывший военный комиссар Чувашии Бахтиер Холиков. Фото © Военный Комиссариат Чувашской Республики

Под автомобилем бывшего военного комиссара Чувашии Бахтиёра Холикова обнаружили мощное взрывное устройство. Полковника, недавно сменившего место жительства из-за угроз и опасений за жизнь семьи, спасла бдительность умной камеры, установленной на транспортном средстве. Об этом сообщает Mash.

Сотрудники спецслужб оперативно прибыли на место. Фото © Telegram / Mash

Сотрудники спецслужб оперативно прибыли на место. Фото © Telegram / Mash

Сигнал о ночном приближении к машине позволил Холикову вовремя вызвать спецслужбы. Сапёры оперативно обезвредили бомбу, предотвратив взрыв. Следствие рассматривает версию о теракте СБУ, которые могли мстить военному.

По информации следствия, уже удалось установить предполагаемого исполнителя из Чувашии. На месте работают сотрудники спецслужб, в том числе — ФСБ.

Несколько взрывных устройств обнаружили в дилерском центре Tesla в Техасе
Несколько взрывных устройств обнаружили в дилерском центре Tesla в Техасе

Ранее в Московской области ФСБ пресекла попытку теракта, целью которого было общежитие курсантов военных вузов. Украинские спецслужбы планировали атаку на воинскую часть Минобороны, но благодаря бдительности российских спецслужб, трагедии удалось избежать.

Ольга Сливченко
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