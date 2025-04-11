Загадочный белый шар напугал экипаж самолёта на подлёте к Москве
Aviaincident: Пилоты самолёта «Россия» увидели НЛО в небе вблизи Владимира
Пилоты заметили НЛО над Владимиром. Обложка © freepik / jcomp
Пилоты пассажирского самолёта доложили диспетчерам, что заметили НЛО в небе над Владимиром, о странном объекте также были оповещены силы ПВО. Об этом сообщил телеграм-канал Aviaincident. Лайнер летел из Ижевска в Москву и благополучно приземлился в аэропорту Шереметьево.
«Экипаж рейса доложил о наблюдении белого шара-зонда слева по курсу полёта на удалении 20 километров выше высоты полёта. Органы ПВО оповещены», — говорится в тексте.
Ранее сообщалось, что в американском штате Флорида самолёт Cessna 310R N8930N потерпел крушение вблизи аэропорта Бока-Ратон, в результате ЧП есть жертвы. Обломки лайнера упали на железнодорожные пути и близлежащую трассу.