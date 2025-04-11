Загадочный белый шар напугал экипаж самолёта на подлёте к Москве

Пилоты пассажирского самолёта доложили диспетчерам, что заметили НЛО в небе над Владимиром, о странном объекте также были оповещены силы ПВО. Об этом сообщил телеграм-канал Aviaincident. Лайнер летел из Ижевска в Москву и благополучно приземлился в аэропорту Шереметьево.