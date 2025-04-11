Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 апреля, 15:54

Загадочный белый шар напугал экипаж самолёта на подлёте к Москве

Aviaincident: Пилоты самолёта «Россия» увидели НЛО в небе вблизи Владимира

Пилоты заметили НЛО над Владимиром. Обложка © freepik / jcomp

Пилоты заметили НЛО над Владимиром. Обложка © freepik / jcomp

Пилоты пассажирского самолёта доложили диспетчерам, что заметили НЛО в небе над Владимиром, о странном объекте также были оповещены силы ПВО. Об этом сообщил телеграм-канал Aviaincident. Лайнер летел из Ижевска в Москву и благополучно приземлился в аэропорту Шереметьево.

«Экипаж рейса доложил о наблюдении белого шара-зонда слева по курсу полёта на удалении 20 километров выше высоты полёта. Органы ПВО оповещены», — говорится в тексте.

Два британских истребителя и самолёт-разведчик замечены над Чёрным морем
Два британских истребителя и самолёт-разведчик замечены над Чёрным морем

Ранее сообщалось, что в американском штате Флорида самолёт Cessna 310R N8930N потерпел крушение вблизи аэропорта Бока-Ратон, в результате ЧП есть жертвы. Обломки лайнера упали на железнодорожные пути и близлежащую трассу.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Авиаперелеты
  • НЛО
  • Происшествия
  • Владимирская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar