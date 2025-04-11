Бегство украинцев из страны отразилось на нардепах Рады
Стефанчук: Раду могут сократить до 300 нардепов из-за убыли населения Украины
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Состав Рады может быть сокращён с 450 до 300 депутатов в связи со снижением численности населения Украины. Об этом заявил спикер парламента Руслан Стефанчук, напомнивший, что соответствующим образом Конституцию Незалежной ещё в 2019 году хотел поменять Владимир Зеленский, но тогда инициативу не поддержал Конституционный суд.
«Но я глубоко убеждён, что вопрос сокращения количества народных депутатов, без сомнения, встанет в украинском обществе. Когда было 52 миллиона, это одно дело, а сегодня, когда людей гораздо меньше, безусловно, вопрос представительства в обществе нуждается в пересмотре. Я думаю, что цифра 300 является той, о которой можно говорить, и она должна стать ориентиром дальнейших процессов», — сообщил председатель парламента Незалежной.
Ранее министр соцполитики Украины Оксана Жолнович рассказала, что средний возраст в стране вырос с 41 до 45 лет за три минувших года. А нардеп Александр Дубинский считает, что официальные данные по численности населения Незалежной могут быть занижены вдвое, а на самом деле в стране проживают от 21 до 24 миллионов человек.