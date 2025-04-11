Зеленский: Конфликт на Украине должен завершиться за столом переговоров
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans
Вооружённый конфликт на Украине должен завершиться за столом переговоров. Об этом заявил Владимир Зеленский на заседании контактной группы в формате «Раммштайн».
«Стабильная, прогнозируемая и достаточная оборонная поддержка вместе с общим давлением на Россию и нашей собственной стойкостью здесь, на Украине, включая наше внутреннее производство оружия, абсолютно необходимы для того, чтобы эта война наконец-то закончилась. И это должно закончиться за столом переговоров», – сказал он на заседании «Рамштайна».
Кстати, сегодня Зеленский опубликовал указ, где говорится о введении санкций против ряда российских СМИ. В список попала редакция Life.ru, а также наши коллеги из SHOT, Mash и Super. Кроме того, ограничения будут действовать в отношении военных корреспондентов Александра Сладкова и Станислава Смагина.