Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 апреля, 16:09

Зеленский: Конфликт на Украине должен завершиться за столом переговоров

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Вооружённый конфликт на Украине должен завершиться за столом переговоров. Об этом заявил Владимир Зеленский на заседании контактной группы в формате «Раммштайн».

«Стабильная, прогнозируемая и достаточная оборонная поддержка вместе с общим давлением на Россию и нашей собственной стойкостью здесь, на Украине, включая наше внутреннее производство оружия, абсолютно необходимы для того, чтобы эта война наконец-то закончилась. И это должно закончиться за столом переговоров», – сказал он на заседании «Рамштайна».

Лавров: В администрации Трампа видят ненависть Зеленского к русским
Лавров: В администрации Трампа видят ненависть Зеленского к русским

Кстати, сегодня Зеленский опубликовал указ, где говорится о введении санкций против ряда российских СМИ. В список попала редакция Life.ru, а также наши коллеги из SHOT, Mash и Super. Кроме того, ограничения будут действовать в отношении военных корреспондентов Александра Сладкова и Станислава Смагина.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar