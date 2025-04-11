История жизни и службы военнослужащего ВСУ Вадима Сусло была восстановлена на основе данных из его телефона. Издание Telegraph опубликовало материал, основанный на личных записях бойца украинской армии. Военный корреспондент Дмитрий Стешин обратил внимание на то, как изменилась жизнь вэсэушника до и после мобилизации.

По данным из мобильника стало известно, что Вадим Сусло, уроженец Полтавской области, до мобилизации работал в строительном магазине и интересовался компьютерными играми. В ноябре 2024 года он был признан годным к военной службе и призван в ряды ВСУ, несмотря на наличие хронических заболеваний.

Согласно публикации, вопреки заявлениям сотрудников ТЦК (территориальных центров комплектования, аналогов военкоматов yf Украине. — Прим. Life.ru), Сусло был направлен не в тыловые подразделения, а на передовую. Сообщается, что он пытался добиться перевода в тыл за взятку, но безуспешно. Впоследствии военнослужащий получил уведомление о направлении в Курскую область.

Жена на собственные деньги купила Сусло каску и бронежилет перед отправкой на фронт. В отряде он получил крупнокалиберный пулемёт, а в январе 2025 года попал в Малую Локню, которую на тот момент контролировали украинские силовики.

В письмах супруге Сусло сообщал печальные известия о том, что у него мало шансов выжить в мясорубке боевых действий. В качестве причин солдат называл отсутствие смены личного состава и пьянство, в том числе и командира. Потом связь с женой оборвалась и сообщений больше не было.

Также Сусло начал вести дневник, в котором излагал мысли о своём тяжёлом положении. Последние данные с телефона зафиксированы 2 марта 2025 года. Ровно через месяц, 2 апреля, его тело нашли в окопе в Малой Локне вместе с телефоном, по которому и восстановилиго судьбу солдата.