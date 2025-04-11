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11 апреля, 17:13

Украинская делегация прибыла в США для обсуждения минеральной сделки

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dana Creative Studio

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dana Creative Studio

В пятницу, 11 апреля, в Вашингтон прибыла делегация с Украины для проведения нового раунда технических переговоров с США по вопросу сделки по минеральным ресурсам. Согласно информации New York Times, встреча Вашингтона и Киева является продолжением работы над минеральной сделкой. Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина подтвердила проведение консультаций в США в указанный день.

«В пятницу украинская делегация находилась в Вашингтоне для нового раунда переговоров о сделке, которая предоставит Соединённым Штатам значительную долю в природных ресурсах Украины», — цитирует её издание.

Украинские официальные лица сообщили, что предстоящие двухдневные переговоры будут носить исключительно технический характер. Участие высокопоставленных представителей с обеих сторон не ожидается. Делегацию Украины возглавит замминистра экономики Тарас Качка, а также в её состав войдут специалисты из министерства юстиции.

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Ранее стало известно, что в новом проекте минеральной сделки не предусмотрены гарантии безопасности для Киева. Более того, украинская сторона подчеркнула, что всплыли прошлые предложения, которые не выгодны киевским властям.

Ольга Сливченко
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