Украинская делегация прибыла в США для обсуждения минеральной сделки

В пятницу, 11 апреля, в Вашингтон прибыла делегация с Украины для проведения нового раунда технических переговоров с США по вопросу сделки по минеральным ресурсам. Согласно информации New York Times, встреча Вашингтона и Киева является продолжением работы над минеральной сделкой. Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина подтвердила проведение консультаций в США в указанный день.

«В пятницу украинская делегация находилась в Вашингтоне для нового раунда переговоров о сделке, которая предоставит Соединённым Штатам значительную долю в природных ресурсах Украины», — цитирует её издание.

Украинские официальные лица сообщили, что предстоящие двухдневные переговоры будут носить исключительно технический характер. Участие высокопоставленных представителей с обеих сторон не ожидается. Делегацию Украины возглавит замминистра экономики Тарас Качка, а также в её состав войдут специалисты из министерства юстиции.