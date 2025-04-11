Более 700 человек решили участвовать в акции «Дорогу амфибиям!» в Петербурге

В Санкт-Петербурге стартовала экологическая акция «Дорогу амфибиям!», направленная на сохранение популяции серых жаб в заказнике «Сестрорецкое болото». На данный момент заявки на участие подали уже более 700 добровольцев.

«Выражаем благодарность всем, кто активно откликнулся на призыв помочь амфибиям в заказнике «Сестрорецкое болото». В связи с тем, что необходимое количество заявок принято, регистрация закрывается <...> За семь часов 702 человека подали заявки на участие в акции! Более 700 неравнодушных к судьбе земноводных!» — сказано в публикации.

С наступлением весны у земноводных начинается сезон миграции — они перемещаются из лесов к водоёмам для размножения, а затем возвращаются. Однако дорога на Глухое озеро, расположенная недалеко от музея «Шалаш В. И. Ленина», становится для них смертельно опасным препятствием. Чтобы минимизировать гибель жаб под колёсами машин, волонтёры аккуратно переносят их через проезжую часть.

Комитет по природопользованию Санкт-Петербурга призывает горожан не вмешиваться в процесс без предварительного инструктажа, так как неправильное обращение может навредить животным. В случае необходимости регистрация для новых участников может быть возобновлена.

Акция проводится ежегодно и играет важную роль в сохранении биоразнообразия региона. Серые жабы — ключевой вид для экосистемы Сестрорецкого болота, и их защита помогает поддерживать природный баланс.