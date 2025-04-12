AP: Американка установила рекорд, прожив 130 дней со свиной почкой

Жительница США Тоуана Луни прожила рекордный срок с пересаженной свиной почкой. Она продержалась 130 дней, пишет AP. Сейчас почку удалили, потому что организм 53-летней женщины начал его отторгать.

Пациентке пересадили свиную почку из-за невозможности трансплантации человеческой. Этой процедуре препятствует слишком высокий уровень антител. Сейчас Луни на диализе.