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11 апреля, 23:58

AP: Американка установила рекорд, прожив 130 дней со свиной почкой

Жительница США Тоуана Луни прожила рекордный срок с пересаженной свиной почкой. Она продержалась 130 дней, пишет AP. Сейчас почку удалили, потому что организм 53-летней женщины начал его отторгать.

Пациентке пересадили свиную почку из-за невозможности трансплантации человеческой. Этой процедуре препятствует слишком высокий уровень антител. Сейчас Луни на диализе.

Нефролог назвал самые распространённые болезни почек
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Ранее Life.ru рассказывал, что польской полицией была задержана 35-летняя украинка, её подозревают в торговле человеческими органами. По версии следствия, она вела очень активную деятельность и смогла перепродать 56 почек на чёрном рынке.

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Shutterstock / FOTODOM / Jonas Petrovas

Юрий Лысенко
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