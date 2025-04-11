Боец с позывным Артист: БПЛА ВС РФ летал через позиции ВСУ с помощью изоленты

Российские военные нашли способ обманом завоевать доверие бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ) с помощью изоленты. Об этом проекту военкора Семена Пегова Wargonzo поведал боец с позывным Артист. Его слова опубликовали в Telegram-канале издания.

Артист рассказал, что идею использовать изоленту предложил его сослуживец по имени Валера. Этот оператор беспилотников обматывал свой дрон лентой жёлтого цвета. Благодаря такому трюку украинские военные принимали дрон за свой.

Военный отметил, что дрон с жёлтой изолентой так часто появлялся над позициями ВСУ, что российские бойцы уже начинали различать противников по лицам. А сами украинцы, увидев БПЛА, приветственно махали пролетающему беспилотнику.

«Спокойно там летал, как свой», — рассказал Артист о том, как изолента помогла Армии России.